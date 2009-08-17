В аварии на российской ГЭС погибли 6 человек

В результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, расположенной на реке Енисей в Республике Хакасия, погибли шесть человек, восемь пострадали.

В российском МЧС не исключают, что количество жертв и пострадавших может увеличиться, так как пока не установлено, сколько всего человек находилось на ГЭС в момент аварии.



Авария на Саяно-Шушенской ГЭС - самой мощной в России и одной из крупнейших в мире - произошла сегодня утром. По предварительным сведениям, во время ремонтных работ были повреждены третий и четвертый водовод ГЭС, что привело к разрушению стены и подтоплению машинного зала.



К настоящему моменту разрушения на ГЭС ликвидированы, затопление машинного зала остановлено. В МЧС подчеркивают, что угрозы затопления близлежащих пунктов нет, и эвакуация людей не проводится. Работа аварийной ГЭС, а также Саянского и Хакасского алюминиевых заводов остановлена, сообщает БЕЛТА.