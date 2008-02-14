В Армении разбился белорусский самолет

Самолет СRJ-101 авиакомпании "Белавиа" в 04.15 по местному времени при взлете сошел с полосы, перевернулся на одно крыло, ударившись им о землю. Произошел взрыв, и лайнер развалился на две части.

На борту были 18 пассажиров, среди которых одна гражданка Беларуси и 3 члена экипажа. Жертв нет. Несколько человек с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Благодаря слаженным действиям службы спасения, пожарников и медиков из горящего самолета удалось вызволить всех пассажиров и экипаж.

Для расследования аварии будет создана комиссия с участием представителей белорусских и международных авиационных властей, а также, возможно, представителей производителя самолета. В настоящее время аэропорт закрыт, на месте происшествия работают следователи прокуратуры. Устанавливаются причины аварии.

По словам Чрезвычайного и Полномочного посола Республики Беларусь в Армении Марины Долгополовой, из 18 пассажиров - 10 пассажиров - граждане Армении, 5 граждан Грузии, 1 гражданин России, 1 гражданин Украины, одна гражданка Республики Беларусь. Наша соотечественница уже прошла медицинское освидетельствование и сейчас находится у родственников. По предварительной информации, которую дала Республиканская больница Армении, в медицинских учреждениях сейчас остаются 8 человек, они находятся в отделении нейрохирургии с легкими черепно-мозговыми травмами.



Группа белорусских экспертов направится в Ереван для участия в расследовании причин авиакатастрофы самолета "Белавиа". В нее вошли авиационные специалисты, сотрудники Комитета госбезопасности, прокуратуры. Возглавил группу экспертов директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Вадим Мельник.

В настоящее время ереванский аэропорт закрыт, на месте происшествия работают следователи прокуратуры. Устанавливаются причины аварии. Армения в оперативном порядке начала расшифровывать "черные ящики" разбившегося самолета. Скорость их расшифровки будет зависеть от степени повреждения. Для полного представления картины предполагается привлечь представителей Беларуси и Канады.

Как сообщили в национальной авиакомпании "Белавиа", разбившийся в Армении самолет последнее техническое обслуживание проходил в Дании. Самолет был построен в 1999 году канадской фирмой "Бомбардье", а двигатели были произведены в США. Владеет лайнером немецкая компания, зарегистрирован он в Болгарии, а эксплуатируется самолет на принципах лизинга. Отметим, канадские самолеты "Бомбардье CRJ-100" - одни из наиболее популярных в мире в классе региональных самолетов. Они предназначены для местных авиалиний и рассчитаны на 40-50 пассажиров. Скорость лайнера - 860 километров в час. Дальность полета составляет 1815 километров.



Что же касается авиакатастроф, то самая страшная с участием CRJ произошла в 2006-м году в американском штате Кентукки. Самолет упал в непосредственной близости от аэропорта, не набрав нужной скорости для взлета. Тогда погибли 49 человек. В мае прошлого года в аэропорту Торонто после посадки сломалась основная стойка шасси канадского самолета CRJ-100. При аварии никто из 37 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. Стойка сломалась уже после приземления, когда самолет отруливал от взлетно-посадочной полосы.

Как сообщила корреспондент Национального филиала межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Армения Ирина Мкртчян, причины катастрофы пока что не комментируются, на месте происшествия работает следственная группа - сотрудники спасательной службы и других структур. По факту крушения белорусского самолета уже возбуждено уголовное дело в главном следственном управлении полиции. Специалисты говорят, все станет ясно после вскрытия и расшифровки данных черных ящиков. Исключают пока что лишь одну версию - фактор плохой погоды. Незначительные осадки не могли помешать совершению полета.



Пассажиры разбившегося в Ереване белорусского самолета будут доставлены в Минск самолетами других авиакомпаний. В Национальной авиакомпании "Белавиа" создан штаб для координации связи с родственниками и близкими пострадавших при аварии самолета Си-эр-джи-100-ЭлЭр.



Контактные телефоны штаба: в Республике Беларусь - +375 17 2791151; + 375 17 2066514; в Республике Армения - +374 10 577474