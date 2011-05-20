Прямой эфир

В аргентинском городе Герника заживо сгорели 8 детей и их отец

20 мая 2011 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Люди жили в хижине из досок. Вместо крыши над головой использовали кусок картона.

Ветхий дом вспыхнул моментально. А еще буквально через мгновение взорвался баллон бытового газа. Выжила в пожаре только мать погибших детей. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Об этом свидетельствуют обнаруженные поблизости на земле следы бензина. В преступлении подозревают соседа. Как раз накануне трагедии он поссорился с многодетной семьей из-за телевизионного кабеля и пригрозил им. Подозреваемый уже задержан, его допрашивают следователи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Пожар в Аргентине

Фото. Пожар в Аргентине

Фото. Пожар в Аргентине

Фото. Пожар в Аргентине

Фото. Пожар в Аргентине

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЮАР столкнулись два поезда: ранены около 650 человек
20 мая 2011 12:46

В ЮАР столкнулись два поезда: ранены около 650 человек

20 мая 2011 12:08

Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Пешаваре

В пакистанском Пешаваре подорван автомобиль консульства США
20 мая 2011 09:01

В пакистанском Пешаваре подорван автомобиль консульства США