В аргентинском городе Герника заживо сгорели 8 детей и их отец

Люди жили в хижине из досок. Вместо крыши над головой использовали кусок картона.

Ветхий дом вспыхнул моментально. А еще буквально через мгновение взорвался баллон бытового газа. Выжила в пожаре только мать погибших детей. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Об этом свидетельствуют обнаруженные поблизости на земле следы бензина. В преступлении подозревают соседа. Как раз накануне трагедии он поссорился с многодетной семьей из-за телевизионного кабеля и пригрозил им. Подозреваемый уже задержан, его допрашивают следователи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».