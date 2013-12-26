В Аргентине на туристов напали пираньи. Пострадали более 60 человек, в том числе дети

Новости Аргентины. В Аргентине на туристов напали пираньи. Инцидент произошел на пляже одного из крупнейших городов страны. От укусов хищных рыб пострадали более 60 человек. Среди них около десятка детей.

На данный момент пляж для купания закрыт. На место происшествия направлены наряды полиции. По словам специалистов, рыбы стали боле агрессивными из-за очень жаркой погоды. В Аргентине который день уже плюс 38.

Пираньи, обитающие в Амазонке и других реках Южной Америки, считаются самыми агрессивными рыбами на Земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.