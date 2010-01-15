В ангаре шаттла Discovery найден пакет с кокаином

Его случайно нашел один из рабочих в потаенном уголке ангара, в который обычно никто не заглядывал.

Попасть туда могли только 200 человек, обладающих правом допуска.

В этом же ангаре располагается шаттл Discovery, который готовят к запуску в марте. С ним, по словам пресс-секретаря NASA Алларда Бейтель, ничего не случилось. Также нет доказательств того, что во время подготовки шаттла кто-то из служащих находился «под кайфом», сообщает РБК.

В настоящее время все работники, связанные с ангаром, допрашиваются и проверяются на пристрастие к наркотикам. Также здание решено полностью обследовать при помощи специально подготовленных собак.