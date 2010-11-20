В Амурской области упал кран, пострадали три китайца

В Благовещенске китайская строительная фирма возводила девятиэтажный дом. На ее площадке находится башенный кран грузоподъемностью 80 тонн. В субботу строители с помощью двух автокранов вели работы по демонтажу башенного крана. Однако расчет нагрузки был сделан неверно, и у одного из автокранов упала стрела. Это привело к падению башенного крана.

При ЧП пострадали трое рабочих, все - граждане КНР. Во время демонтажа рабочие находились на конструкциях башенного крана, при его падении они спрыгнули вниз с высоты около 5-6 метров и получили ушибы различной степени тяжести. Состояние всех пострадавших удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «РИА-Новости».