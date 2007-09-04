В Америке горит национальный парк

В штате Калифорния на севере округа Лос-Анджелес уничтожено уже несколько десятков гектаров заповедных лесов. А недалеко от озера Элизабет в пригороде Ланкастера пламя перекинулось на дома, жителей пришлось срочно эвакуировать в безопасное место. Тушение пожаров осложняет жаркая погода и сильный ветер. Жара также стала причиной отключения электроэнергии. Только в Лос-Анджелесе без света остались 3,5 тысячи граждан. Всего же электроэнергии лишились порядка 30 тысяч человек.