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В американском городе Баффало сильнейший снегопад заблокировал на трассе сотни автомобилей

03 декабря 2010 12:29
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Люди просидели в заторах всю ночь. Спасатели и пожарные работают без перерывов, эвакуируют пострадавших, доставляют замерзающим водителям и пассажирам еду и одеяла.

Столь обильные снегопады вызваны «снежным эффектом Озера». Это явление, когда сильный холодный ветер перемещает воду из водоемов. При этом возникают очень интенсивные полосы осадков.

Сильные холода сковывают и Европу. В Польше, Германии, Чехии и Великобритании по-прежнему серьезно нарушено дорожное движение, работа многих крупных аэропортов. Жертвами холодов, по последним данным, стали уже около 30 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода # Фотофакт

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