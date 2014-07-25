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В Алжире объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета в Мали

25 июля 2014 18:14
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Новости Алжира. В Алжире объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета в Мали. Авиалайнер выполнял рейс из столицы Буркина-Фасо в Алжир. На его борту находились 116 человек. Все они погибли в результате авиакатастрофы. Расследование трагедии продолжается. По предварительной версии, самолет мог упасть из-за плохих погодных условий.

Президент  Беларуси Александр Лукашенко  направил соболезнования президентам Франции и Буркина-Фасо. Граждане этих стран составили значительную часть от числа погибших при крушении пассажирского самолета на территории Мали.

# происшествия # Авиакатастрофа

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