Новости Алжира. В Алжире объявлен трехдневный траур по жертвам крушения пассажирского самолета в Мали. Авиалайнер выполнял рейс из столицы Буркина-Фасо в Алжир. На его борту находились 116 человек. Все они погибли в результате авиакатастрофы. Расследование трагедии продолжается. По предварительной версии, самолет мог упасть из-за плохих погодных условий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президентам Франции и Буркина-Фасо. Граждане этих стран составили значительную часть от числа погибших при крушении пассажирского самолета на территории Мали.