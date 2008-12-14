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В Афинах, после недолгого затишья, возобновились акции протеста

14 декабря 2008 15:36
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Накануне жители собрались на главной площади столицы, чтобы почтить память подростка, погибшего 6 декабря по вине полиции.

С помощью слезоточивого газа стражи порядка оттеснили демонстрантов с центра Афин. В ответ манифестанты атаковали полицейский участок, три банка, правительственные здания и магазины. Столкновения не утихают и сейчас - даже усиленным отрядам полиции не удается сдержать протестующих. Власти страны заявляют, что делают все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль, однако факты свидетельствуют об обратном. Неделя протестов превратила Грецию в зону боевых действий. 70 человек были ранены, арестованы более двухсот.

 

# происшествия

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