В Афинах, после недолгого затишья, возобновились акции протеста

Накануне жители собрались на главной площади столицы, чтобы почтить память подростка, погибшего 6 декабря по вине полиции.

С помощью слезоточивого газа стражи порядка оттеснили демонстрантов с центра Афин. В ответ манифестанты атаковали полицейский участок, три банка, правительственные здания и магазины. Столкновения не утихают и сейчас - даже усиленным отрядам полиции не удается сдержать протестующих. Власти страны заявляют, что делают все возможное, чтобы взять ситуацию под контроль, однако факты свидетельствуют об обратном. Неделя протестов превратила Грецию в зону боевых действий. 70 человек были ранены, арестованы более двухсот.