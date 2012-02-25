В Афганистане сотни людей попытались штурмом взять здание ООН. 3 человека погибли

В Афганистане растет напряжение на фоне протестов из-за сожженного на военной базе США Корана. Во время очередной многотысячной демонстрации в городе Кундуз сотни людей попытались штурмом взять здание ООН. Однако полицейские им помешали. Начались столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере 3 человек, около 100 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антизападные манифестации проходят в Афганистане пятый день подряд с момента сожжения на авиабазе в Баграме ряда религиозных книг, среди которых было несколько экземпляров Корана. За этот позорный инцидент лично извинился президент США Барак Обама, однако гнев афганского населения это не охладило.

Американские солдаты сожгли 70 религиозных книг, в том числе Коран, на глазах у афганцев