В Афганистане мирные жители вновь стали мишенью террористов

На юго-западе страны на мине, заложенной на обочине дороги, подорвался пассажирский автобус. Погибли 25 человек, около 30 ранены.

Власти считают, что за терактом стоят талибы. Предполагается, что боевики намеревались взорвать конвой натовских войск, но жертвами, как часто бывает, стали мирные жители.

Тем временем в стране еще не утих скандал, связанный с утечкой секретных данных о действиях международной коалиции в Афганистане. В Кабуле озабочены тем, что США намеренно искажали реальное положение дел. В частности, о том, что данные о жертвах среди гражданского населения от рук солдат нередко замалчивались Пентагоном. Впрочем, конгрессу США это не помешало одобрить законопроект о выделении 33 миллиардов долларов на продолжение операции в Афганистане. Туда направят еще 30 тысяч военнослужащих.