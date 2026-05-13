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В аэропорту Минска задержали мужчину с поддельным документом

13 мая 2026 07:15
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В Национальном аэропорту Минск пограничниками был задержан мужчина, предъявивший поддельный документ. Об этом сообщает ГПК.

В аэропорту Минска задержали мужчину с поддельным документом-1

Фото: скриншот видео ГПК

Инцидент произошел 7 мая. Иностранный гражданин намеревался через Национальный аэропорт Минск пересечь границу из Беларуси в Узбекистан. У пограничников вызвало подозрение свидетельство на возвращение в страну, которое предъявил мужчина. Была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что документ является подделкой.

Иностранца задержали, в отношении него начат административный процесс. За использование поддельного документа нарушителю грозят штраф до 100 базовых величин и уголовная ответственность. 

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