В аэропорту Минска задержали мужчину с поддельным документом

В Национальном аэропорту Минск пограничниками был задержан мужчина, предъявивший поддельный документ. Об этом сообщает ГПК.

Фото: скриншот видео ГПК

Инцидент произошел 7 мая. Иностранный гражданин намеревался через Национальный аэропорт Минск пересечь границу из Беларуси в Узбекистан. У пограничников вызвало подозрение свидетельство на возвращение в страну, которое предъявил мужчина. Была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что документ является подделкой.

Иностранца задержали, в отношении него начат административный процесс. За использование поддельного документа нарушителю грозят штраф до 100 базовых величин и уголовная ответственность.