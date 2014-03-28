В аэропорту Лондона при взлете у лайнера взорвался один из двигателей. 3 человека пострадали

Новости Великобритании. Пассажиры самолета швейцарской авиакомпании не могут оправиться от экстремальной посадки. В аэропорту Лондона при взлете у лайнера взорвался один из двигателей.

На борту лайнера, который направлялся в Женеву, находились около 80 человек. После приземления все пассажиры были эвакуированы из салона по надувным трапам.

В результате ЧП в больницу были доставлены трое пострадавших.

По словам врачей, их жизням сейчас ничего не угрожает.

Из-за чего произошел взрыв сейчас выясняют эксперты британского Отдела по расследованию авиационных происшествий. К этому часу работа аэропорта возобновлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.