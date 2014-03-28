Прямой эфир

В аэропорту Лондона при взлете у лайнера взорвался один из двигателей. 3 человека пострадали

28 марта 2014 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Пассажиры самолета швейцарской авиакомпании не могут оправиться от экстремальной посадки. В аэропорту Лондона при взлете у лайнера взорвался один из двигателей.

На борту лайнера, который направлялся в Женеву, находились около 80 человек. После приземления все пассажиры были эвакуированы из салона по надувным трапам.

В результате ЧП в больницу были доставлены трое пострадавших.

По словам врачей, их жизням сейчас ничего не угрожает.

Из-за чего произошел взрыв сейчас выясняют эксперты британского Отдела по расследованию авиационных происшествий. К этому часу работа аэропорта возобновлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв жилого дома в Детройте: пострадали 6 человек, в том числе двое детей
28 марта 2014 06:54

Взрыв жилого дома в Детройте: пострадали 6 человек, в том числе двое детей

Студент два часа катался на лодке, запряженной акулой
27 марта 2014 17:14

Студент два часа катался на лодке, запряженной акулой

Две дачи и сарай сгорели в Смолевичском районе. Пламя перекинулось от горящей травы
27 марта 2014 15:16

Две дачи и сарай сгорели в Смолевичском районе. Пламя перекинулось от горящей травы