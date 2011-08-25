В аэропорту Кишинева проводится эвакуация из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе

На место происшествия работает бригада саперов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
С побережья готовят в безопасное место перевести 150 тысяч туристов, которые на данный момент отдыхают в этих местах. Ранее власти эвакуировали около 6 тысяч жителей острова Окракок, штата Северная Каролина.
Этой ночью неизвестные сожгли четыре автомобиля. В полиции считают, что злоумышленниками являются так называемые подражатели, которые идут на преступления ради громкого эффекта в обществе.
К трагедии привёл самопроизвольный запуск маршевого двигателя одного из боеприпасов для установки «Град».
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