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В аэропорту Кишинева проводится эвакуация из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе

25 августа 2011 12:49
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Неизвестный сообщил, что в самолете, вылетающем по маршруту Кишинев – Рим, заложено взрывное устройство.

На место происшествия работает бригада саперов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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