В аэропорту Кишинева проводится эвакуация из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе

В штате Северная Каролина из-за надвигающегося урагана «Айрин» началась массовая эвакуация людей

С побережья готовят в безопасное место перевести 150 тысяч туристов, которые на данный момент отдыхают в этих местах. Ранее власти эвакуировали около 6 тысяч жителей острова Окракок, штата Северная Каролина.