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В аэропорту Хартума в Судане потерпел катастрофу транспортный самолет Ил-76

30 июня 2008 16:51
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Все 4 члена экипажа, в числе которых был гражданин Беларуси Анатолий Курочкин, погибли.

В Судане он работал по контракту. По словам очевидцев, машина потеряла управление через несколько минут после взлета и при падении задела линию электропередач. Однако точные причины катастрофы пока не известны.

К слову, это уже не первая авиакатастрофа в Судане за последний месяц. На минувшей неделе в Джубе разбился грузовой самолет АН-12. В результате аварии погибли семь человек. Несколькими днями ранее при посадке в аэропорту Хартума потерпел крушение пассажирский лайнер А-310. Тогда погибли 33 человека.

# происшествия

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