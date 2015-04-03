Прямой эфир

В аэропорту «Домодедово» задержали женщину, которая перевозила в одном чемодане 108 редких экзотов

03 апреля 2015 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Обнаружив в обычном с виду чемодане необычный груз, таможенники аэропорта Домодедово наверняка подумали: лучше бы это была первоапрельская  шутка.

Федеральная таможенная служба России:
1 апреля 2015  года сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля рейса Доха-Москва остановили гражданку России, которая пыталась незаконно провезти через границу 108 экзотических животных.

Женщина летела из Индонезии транзитом через Катар. Там, с ее слов, и купила зверинец для себя оптом – всего за 200 долларов, чтобы разводить дома в Москве.

В чемодане весом 27 килограммов находились 55 змей различных видов, 35 ящериц, 7 черепах, 6 лемуров, 2 обезьяны, 2 крокодила и… кот.

Лариса Ледовских, сотрудница пресс-службы ФТС:
Все они были упакованы в один совершенно обычный с виду чемодан. Приматов и котенка женщина держала в небольших пластиковых ящичках, змей - в мешочках из ткани. В чемодане все это было очень плотно утрамбовано...

В аэропорту «Домодедово» задержали женщину, которая перевозила в одном чемодане 108 редких экзотов-1

К слову, этот зеленоглазый кот, скорее всего, маленький леопард. Это станет известно точно после официального заключения экспертов.

В аэропорту «Домодедово» задержали женщину, которая перевозила в одном чемодане 108 редких экзотов-4

Если это подтвердится, москвичке грозит уголовное дело по статье «Контрабанда особо ценных диких животных». Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Федеральная таможенная служба России:
Принято решение о проведении экспертизы, которая подтвердит стоимость товара и определит, попадает ли он под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.

Редкие эти зверюшки или нет, дорогие или дешевые, а ради прихоти (или из-за корыстного плана?) живые существа промучились в закрытом пространстве по меньшей мере 20 часов.      

Лариса Ледовских, сотрудница пресс-службы ФТС:   
Перелет из Джакарты в Доху занимает около 9 часов, из Дохи в Москву – больше 5. Прибавьте сюда еще часы на посадке, плюс ожидание рейса при пересадке. Получается, в чемодане несчастные животные провели, по меньшей мере, часов 20.

К сожалению, не все экзоты смогли перенести такое путешествие…

Эдуард Хачатурян, гендиректор центра передержки (в комментарии «КП») :
К сожалению, часть животных в дороге погибли. Из мешочков, в которых перевозили змей, около пятнадцати рептилий достали уже мертвыми.
Не перенесли дорогу еще и два крокодиловых варана – ящериц этого вида в чемодане было около тридцати штук.
В багажном отделении, где они провели столько часов, всего около 5 градусов. А экзотические змеи и ящерицы к таким температурам не привычны. Но в целом спасенные звери чувствуют себя уже хорошо, отогрелись.

К несчастью, контрабандисты промышляют по всему миру и что только не везут. В сентябре 2014 один горе-перевозчик пытался вывезти черепашек из американского штата Детройт в Канаду. Не придумав ничего лучше, канадец китайского происхождения запихнул бедняг к себе в штаны.

# происшествия # Контрабанда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ушачском районе найдены тела пожилых супругов: муж и жена зарезали друг друга?
03 апреля 2015 16:30

В Ушачском районе найдены тела пожилых супругов: муж и жена зарезали друг друга?

В Петербурге мама ушла на встречу, оставив 4-месячного малыша в машине – авто эвакуировали
03 апреля 2015 15:57

В Петербурге мама ушла на встречу, оставив 4-месячного малыша в машине – авто эвакуировали

37-летний рыбак едва не погиб, проведя в открытом море 66 дней и питаясь сырой рыбой с дождевой водой
03 апреля 2015 14:22

37-летний рыбак едва не погиб, проведя в открытом море 66 дней и питаясь сырой рыбой с дождевой водой