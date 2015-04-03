В аэропорту «Домодедово» задержали женщину, которая перевозила в одном чемодане 108 редких экзотов

Новости России. Обнаружив в обычном с виду чемодане необычный груз, таможенники аэропорта Домодедово наверняка подумали: лучше бы это была первоапрельская шутка.
Федеральная таможенная служба России:
1 апреля 2015 года сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля рейса Доха-Москва остановили гражданку России, которая пыталась незаконно провезти через границу 108 экзотических животных.
Женщина летела из Индонезии транзитом через Катар. Там, с ее слов, и купила зверинец для себя оптом – всего за 200 долларов, чтобы разводить дома в Москве.
В чемодане весом 27 килограммов находились 55 змей различных видов, 35 ящериц, 7 черепах, 6 лемуров, 2 обезьяны, 2 крокодила и… кот.
Лариса Ледовских, сотрудница пресс-службы ФТС:
Все они были упакованы в один совершенно обычный с виду чемодан. Приматов и котенка женщина держала в небольших пластиковых ящичках, змей - в мешочках из ткани. В чемодане все это было очень плотно утрамбовано...
К слову, этот зеленоглазый кот, скорее всего, маленький леопард. Это станет известно точно после официального заключения экспертов.
Если это подтвердится, москвичке грозит уголовное дело по статье «Контрабанда особо ценных диких животных». Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Федеральная таможенная служба России:
Принято решение о проведении экспертизы, которая подтвердит стоимость товара и определит, попадает ли он под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения.
Редкие эти зверюшки или нет, дорогие или дешевые, а ради прихоти (или из-за корыстного плана?) живые существа промучились в закрытом пространстве по меньшей мере 20 часов.
Лариса Ледовских, сотрудница пресс-службы ФТС:
Перелет из Джакарты в Доху занимает около 9 часов, из Дохи в Москву – больше 5. Прибавьте сюда еще часы на посадке, плюс ожидание рейса при пересадке. Получается, в чемодане несчастные животные провели, по меньшей мере, часов 20.
К сожалению, не все экзоты смогли перенести такое путешествие…
Эдуард Хачатурян, гендиректор центра передержки (в комментарии «КП») :
К сожалению, часть животных в дороге погибли. Из мешочков, в которых перевозили змей, около пятнадцати рептилий достали уже мертвыми.
Не перенесли дорогу еще и два крокодиловых варана – ящериц этого вида в чемодане было около тридцати штук.
В багажном отделении, где они провели столько часов, всего около 5 градусов. А экзотические змеи и ящерицы к таким температурам не привычны. Но в целом спасенные звери чувствуют себя уже хорошо, отогрелись.
К несчастью, контрабандисты промышляют по всему миру и что только не везут. В сентябре 2014 один горе-перевозчик пытался вывезти черепашек из американского штата Детройт в Канаду. Не придумав ничего лучше, канадец китайского происхождения запихнул бедняг к себе в штаны.