В аэропорту «Домодедово» задержали женщину, которая перевозила в одном чемодане 108 редких экзотов

Новости России. Обнаружив в обычном с виду чемодане необычный груз, таможенники аэропорта Домодедово наверняка подумали: лучше бы это была первоапрельская шутка. Федеральная таможенная служба России:

1 апреля 2015 года сотрудники Домодедовской таможни при проведении таможенного контроля рейса Доха-Москва остановили гражданку России, которая пыталась незаконно провезти через границу 108 экзотических животных. Женщина летела из Индонезии транзитом через Катар. Там, с ее слов, и купила зверинец для себя оптом – всего за 200 долларов, чтобы разводить дома в Москве. В чемодане весом 27 килограммов находились 55 змей различных видов, 35 ящериц, 7 черепах, 6 лемуров, 2 обезьяны, 2 крокодила и… кот. Лариса Ледовских, сотрудница пресс-службы ФТС:

Все они были упакованы в один совершенно обычный с виду чемодан. Приматов и котенка женщина держала в небольших пластиковых ящичках, змей - в мешочках из ткани. В чемодане все это было очень плотно утрамбовано...

К слову, этот зеленоглазый кот, скорее всего, маленький леопард. Это станет известно точно после официального заключения экспертов.