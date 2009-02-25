В аэропорту Амстердама при заходе на посадку разбился самолет турецких авиалиний

При крушении самолета турецкой авиакомпании в Нидерландах по предварительным данным погибли 9 человек, около 50 ранены. Лайнер рухнул при заходе на посадку в аэропорту Амстердама. На борту находились 135 пассажиров и 8 членов экипажа. От удара о землю судно развалилось на части. Причины авиакатастрофы, а также гражданство погибших и пострадавших пока не установлены. Информацию о нахождении на борту разбившегося лайнера наших соотечественников сейчас уточняют в посольстве Беларуси в Нидерландах.