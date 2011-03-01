В 2007 году белорусские эксперты выявили 16 каналов поставки наркотиков, в 2010 – около 50

Одна из основных инициатив Беларуси в ОДКБ – активнее и более слаженно бороться с наркотрафиком. В международный день борьбы с наркотиками наши специалисты в очередной раз доказывают, что Беларусь имеет и силы, и средства противостоять потоку наркотиков в страны ЕС.

Только в прошлом году наши эксперты выявили почти полсотни каналов поставки наркотиков и изъяли из незаконного оборота сотни килограммов наркотических средств.

От такого урожая оперативникам почти сразу стало горько. Пресечь транзитную поставку героина удалось буквально сквозь слезы. Каждая луковица нашпигована наркотиком. Смертельный порошок так педантично обклеили шелухой, что лишь эти овощи завесили на десятки тысяч долларов.

Бороться с такой смертельной изобретательностью – вот еще, к примеру, своего рода «наркотическая» колбаса – белорусским экспертам приходится, умеряя и заграничные наркоаппетиты. В прошлом году наши специалисты выявили 49 каналов поставки зелья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это против 16 в 2007.

Александр Гаврилов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми МВД Республики Беларусь:

Пресечена деятельность преступной группы, состоящей из граждан Литвы и России, пытавшихся организовать канал поставки героина из центрально-азиатского региона в Европу транзитом через Республику Беларусь.

Беларусь зачастую становится настоящим щитом, через который смертельное зелье не попадает в страны назначения. К примеру, в середине 2010 удалось пресечь деятельность международной орггруппы, пытавшейся поставлять наркотики из Европы в Россию и Беларусь.

Александр Тищенко, пресс-секретарь государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В прошлом было изъято на границе около сотни килограммов наркотиков. Работа постоянно ведется. Участвуем в мероприятиях, проводимых в рамках ОДКБ, например, операция «Канал». Как показывает практика, эти операции успешны.

Одна из основных инициатив Беларуси в ОДКБ – активнее и более скоординировано бороться с наркотрафиком, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И положительные результаты у нашего государства уже есть.

В прошлом году белорусские эксперты выявили больше наркопреступлений, а главное, сбытчиков наркотиков. Так что для этой борьбы есть и силы, и средства.