Уже задержаны 30 человек, подозреваемых в совершении теракта в Египте

По подозрению в причастности к организации терактов, совершенных в понедельник вечером в египетском городе Дахаб, арестованы 30 человек. Пока не разглашаются ни имена задержанных, ни принадлежность их к какой-либо террористической организации.

До сих пор никто из экстремистов не взял на себя ответственность за произошедшее. Напомним, что в результате трех взрывов (на транспортной развязке, у кафе и супермаркета) на египетском курорте погибли 22 человека, около 100 получили ранения.

Как сообщают информагентства со ссылкой на данные египетских спецслужб, на месте терактов обнаружены тела трех человек, которые настолько сильно пострадали при взрывах, что не поддаются опознанию. Не исключено, что эти трое неопознанных погибших - террористы-смертники, осуществившие теракт.

Посольство Беларуси в Египте получило подтверждение факта гибели в результате теракта гражданина Беларуси - Александра Шлыка. И в настоящее время посольство организует доставку на родину тела погибшего. Об этом сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов. Других белорусских граждан, пострадавших от теракта в Дахабе, не обнаружено, сообщили в МИДе.