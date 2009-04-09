Уволенный охранник угрожал начальнику гранатой

Увольнение охранника из Речицы едва не превратилось в громкое дело в прямом смысле этого слова. Бывший сотрудник Гомельского отделения Железной Дороги пришел оформлять увольнение с боевой гранатой в руке.

В изрядном подпитии он таки её бросил. Лишь по счастливой случайности раритет Великой отечественной в боевом состоянии не взорвался. Но движение поездов пришлось временно остановить.

Сообщение об угрозе взрыва в охранной зоне железнодорожного моста поступило в дежурную службу райотдела милиции в 9.55.

– Получили информацию в дежурное Речицкое РОВД о том, что неизвестный гражданин угрожает предметом, похожим на гранату, – сообщил телеканалу СТВ исполняющий обязанности начальника Речицкого отдела департамента охраны МВД Республики Беларусь Александр МИРИНОВИЧ. – Поэтому была направлена группа задержания, доложено мне – я сразу выехал на место происшествия.

Неизвестный оказался бывшим начальником караула стрелковой команды. 58-милетний мужчина ещё четвёртого апреля был уволен за появление на боевом посту в нетрезвом виде. Подписывать документы на увольнение так же пришёл подшофе. А доказать, что может работать в любом состоянии решил нестандартным способом.

В кабинет бывшего начальника мужчина зашёл с гранатой приведённой в боевую готовность. Выдернутая чека говорила о серьёзности намерений. Чудом его уговорили выйти из помещения. Но сдаваться бывший стрелок не собирался – он просто выпустил гранату из рук прямо на железнодорожное полотно.

Радиус поражения оборонительной гранаты времён великой отечественной – 200 метров. К счастью, годы сделали своё дело – боеприпас не взорвался. Однако, до окончательного его обезвреживания движение поездов было приостановлено. Угроза оказалась более, чем реальной.

– Детонация не произошла из-за того, что взрыватель этой гранаты F-1 времен войны, заклинила игла взрывателя, – рассказал телеканалу СТВ начальник сапёрно-пиротехнической группы воинской части Юрий ЛАШКЕВИЧ. – Если бы игла взрывателя не заклинила и дошла до капсулы воспламенителя, граната бы сработала. Был бы взрыв, пострадали бы люди.

Как пояснил задержанный, гранату он нашёл пять лет назад и хранил до подходящего случая. Увольнение показалось ему именно таким моментом. Точную оценку действиям бывшего сотрудника охраны ещё предстоит дать правоохранительным органам. По факту проводится проверка.

Александр Добриян. Виталий Распопов. Телекомпания СТВ. Гомельская область. Речицкий район.