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Утром в Минске на 17 минут было остановлено движение электропоездов первой линии

10 апреля 2008 10:52
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Причиной тому - падение на пути 40-летней минчанки под колеса прибывающего состава на станцию "Площадь Якуба Колоса".

Машинист вовремя среагировал и экстренно затормозил, однако поезд остановился, когда женщина уже находилась под вторым вагоном. Диспетчер после получения сообщения о ЧП экстренно снял напряжение с контактного рельса. Это позволило охраннику пройти к пострадавшей. Женщина серьезных травм не получила, но экстренно доставлена в больницу скорой помощи для обследования.

С начала года в минском метрополитене произошло пять случаев попадания людей на рельсы. В основном такое случается на станции метро Октябрьская. На площади Якуба Колоса подобное ЧП произошло впервые.

# происшествия

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