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Утром на перекрестке улиц Жудро и Притыцкого иномарки не поделили дорогу

06 февраля 2009 11:52
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Один из автомобилей не пропустил другой и въехал в него на скорости более 60 километров в час. Лобовой удар был настолько сильным, что в машинах сработали сразу по две подушки безопасности. Лихача вынесло на край дороги, и он протаранил пешеходный переход. Никто из прохожих не пострадал. Водители отделались ссадинами, машины ремонту не подлежат. Сейчас сотрудники ГАИ опрашивают свидетелей и проверяют автовладельцев на трезвость.
# происшествия

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