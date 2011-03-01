Утечка шлама: в Николаевской области Украины дома и дороги стали красными

Причина тому — утечка красного шлама на местном глиноземном заводе.

Специалисты уверяют, что экологической опасности нет: шлам успел пройти несколько степеней очистки и не представлял угрозы. Сейчас на месте ЧП пожарные создают водяное облако, которое препятствует распространению опасной пыли, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

О вреде шлама хорошо знают жители Венгрии. Несколько месяцев назад в результате аварии на местном комбинате из резервуаров вылилось более миллиона кубометров ядовитых отходов. Жертвами ЧП стали 10 человек. Около 150 получили химические ожоги. Последствия той катастрофы ликвидируют до сих пор.

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