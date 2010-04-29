Утечка из скважин нефтедобывающей платформы, затонувшей в в Мексиканском заливе, увеличилась в пять раз

Таким образом, ежедневно из подводной скважины выливается около 190 тонн сырья.Такие обстоятельства грозят обернуться экологической катастрофой для всего региона. Аварию в Мексиканском заливе называют самым значительным инцидентом на нефтедобывающих платформах с 2001 года, когда взрыв на аналогичном сооружении у берегов Бразилии, унес жизни 11 человек. Напомним, нынешнее ЧП случилось 21 апреля. Без вести пропали также 11 рабочих.