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Утечка из скважин нефтедобывающей платформы, затонувшей в в Мексиканском заливе, увеличилась в пять раз

29 апреля 2010 08:54
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Таким образом, ежедневно из подводной скважины выливается около 190 тонн сырья.Такие обстоятельства грозят обернуться экологической катастрофой для всего региона. Аварию в Мексиканском заливе называют самым значительным инцидентом на нефтедобывающих платформах с 2001 года, когда взрыв на аналогичном сооружении у берегов Бразилии, унес жизни 11 человек. Напомним, нынешнее ЧП случилось 21 апреля. Без вести пропали также 11 рабочих.
# происшествия # Техногенные катастрофы

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