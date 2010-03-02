Утечка аммиака на Бобруйском мясокомбинате: трагедии удалось избежать

Бессонной оказалась минувшая ночь для бобруйских спасателей. Они боролись с последствиями крупной утечки аммиака на местном мясокомбинате. Химическая авария случилась из-за банальной халатности. На предприятии настолько усердно сбивали лед, что повредили емкость, в которой хранились десятки тонн опасного вещества.

Вячеслав Войтехович на мясокомбинате работает грузчиком чуть больше года. За плечами — тонны отгруженной продукции. Говорит, что такое ЧП на предприятии произошло впервые, и уж никак не ожидал, что окажется в его эпицентре.

Вячеслав Войтехович, пострадавший:

Произошёл выброс аммиака, все прибежали на проходную, собрались. Приехали сразу МЧС, «скорая». Спросили, нормальное ли самочувствие, говорят, давайте вас обследуем.

Сигнал об утечке аммиака на Бобруйском мясокомбинате поступил на пульт МЧС около 9 часов вечера. Специальный датчик, установленный на предприятии, вовремя зафиксировал выброс ядовитого вещества. Спецслужбы сработали оперативно. Большой трагедии удалось избежать.

В результате утечки аммиака с территории предприятия ещё до приезда сотрудников МЧС было эвакуировано 15 человек. 9 работников с подозрением на отравление вредным веществом доставили в городские больницы.

Владимир Белогуров, главный врач больницы скорой медицинской помощи Бобруйска:

Спустя полчаса, час начали поступать пострадавшие из очага в больницу скорой медпомощи. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, часть планируется на выписку. Часть ещё будет дообследованы, и сегодня-завтра отпустим их на амбулаторное лечение домой.

Оперативные службы на место аварии выехали незамедлительно. Ядовитое облако сотрудники МЧС прибили к земле напором воды. Уже к полуночи аварию удалось устранить полностью. Работа на предприятии возобновилась ближе к половине второго ночи.

Юрий Метлицкий, пресс-секретарь Могилёвского областного Управления МЧС:

Работниками МЧС авария была ликвидирована, проведён комплекс мероприятий по осаждению и предотвращению нераспространения облака.

Сейчас главная задача специалистов – выяснить причины утечки аммиака. По предварительным данным, авария произошла из-за обледенения одной из деталей установки. При её размораживании, труба треснула, и ядовитое вещество оказалось в воздухе.

Николай Шпаков, заместитель начальника Могилёвского областного управления Проматомнадзора:

Аммиачная холодильная машина, которая охлаждает продукцию — обрыв одной из трубок.

Не исключается и факт обычной людской халатности. По словам специалистов, авария серьёзная. В воздух попало около 150 кг ядовитого вещества. На момент аварии во всей системе находилось около 30 тонн аммиака. И если бы ситуация развернулась по другому сценарию, то последствия могли быть намного серьёзнее.