Установлены зачинщики массовой драки в электричке Минск-Пуховичи

Это шесть молодых людей от 17 до 20 лет. Им предъявлено обвинение по статье "злостное хулиганство".

В случае доказательства их вины им грозит лишение свободы до 6 лет. Напомним, что в ночь на 10 сентября на остановочном пункте "Мачулищи" произошла массовая драка между жителями нескольких населенных пунктов.



Компании в нетрезвом виде выясняли отношения с соседями по электричке. Результат - пострадавшие подростки, выбитые стекла электропоезда, поврежденные сидения. Ущерб после драки составил почти один миллион рублей.

Толпы молодых разгоряченных ребят ехали в пригороды после празднования Дня города. Что не поделили подростки, никто не ответит. Однако два вагона после выяснения отношений превратилась почти в груду металла. "Юные террористы" разбили булыжниками окна электропоезда. Пострадали 4 человека, которым оказали медицинскую помощь.

В отделении милиции сообщили, что случай такого масштаба - редкость. А вот за 8 месяцев этого года юные вандалы успели выбить 50 стекол в электричках. Еще проблемы создают футбольные фанаты, которые тоже ведут себя в пригородных электричках вызывающе.

По статистике самые криминогенные участки - это борисовский и молодеченский. К массовой драке в пуховичском направлении сотрудники правоохранительных органов не были готовы.