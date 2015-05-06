Устал бороться: 59-летний профессор, заслуженный психолог России застрелился в Подмосковье

Новости России. Известный российский психолог, профессор Михаил Кондратьев выстрелил себе в голову из охотничьего ружья на подмосковной даче.

Следственный комитет Московской области:

В комнате также была обнаружена предсмертная записка, в которой профессор просит никого не винить в своей смерти, и объясняет свой поступок усталостью от борьбы со смертельной болезнью.

По данным LifeNews, Михаил Кондратьев был болен раком внутренних органов.

В последнее время мужчина передвигался исключительно на инвалидном кресле. В записке мужчина намекнул на то, что устал быть обузой для близких.



Тело направлено на судебно-медицинское исследование. Известно, что в момент трагедии близкие Михаила Юрьевича находились дома.

Как пишут российские СМИ, Михаил Кондратьев был выдающимся ученым, автором множества методик по социальной психологии и весьма жизнерадостным человеком.