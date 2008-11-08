Ущерб в 2,5 миллиарда рублей нанесла государству организованная преступная группа

Произошло это в результате махинаций по продаже древесины. В апреле 2006 года в поле зрения Департамента финансовых расследований и Управления экономической безопасности КГБ попала организованная преступная группа. В ходе следствия, которое длилось более 2,5 лет было установлено, что ряд частных фирм-экспортеров осуществляли незаконные операции с пиломатериалами. Была создана сеть из 40 коммерческих фирм, в том числе и за пределами Беларуси. "Левый" экспорт составлял около 20% от общего объема экспорта древесины по республике. В денежном эквиваленте — это свыше 20 миллионов долларов США.



В результате махинаций "дельцы" возвращали себе не только деньги за похищенную древесину, а и 18% в виде НДС. Таким образом, экономический ущерб государству наносился дважды и составил около 3–х миллиардов рублей. В ходе оперативных мероприятий правоохранительные органы республики провели обыски в офисах и помещениях 20 фирм, расположенных в Минской, Могилевской и Брестской областях. Арестовано большое количество документальных материалов, свыше 60 компьютеров, дорогостоящие автомобили, крупные суммы в иностранной валюте,охотничье оружие.



Теперь лес в Беларуси будет продаваться только через универсальную товарную биржу, что снизит ажиотаж на пиломатериалы и позволит установить их реальную цену. Первые оптовые торги намечены на 4 декабря. Вынужденная мера государства окончательно исключит "теневой" бизнес и "черный" рынок в сфере торговли лесом.