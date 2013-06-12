Ущерб от наводнения в Германии может составить до 12 млрд евро, пострадавших пражан освободят от налога на недвижимость

В Германии подсчитывают ущерб от наводнения. По предварительным оценкам, он может составить 12 миллиардов евро. Большая вода испытывает жителей уже вторую неделю. Больше всего от стихии пострадали Бавария и Саксония. В некоторых регионах ситуация до сих пор остается сложной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воде по-прежнему и столица Чехии. В Праге затоплен исторический центр, в том числе Карлов мост. Горожан, пострадавших от стихии, пообещали освободить от уплаты налога на недвижимость. Правда, кому по счетам платить не надо, станет известно лишь после составления специальной «карты наводнений».