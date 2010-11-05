Уроженец Полоцка задержан за убийство водителя в Карелии - не исключена смертная казнь

В ходе следствия было установлено, что в Карелии 39-летний экс-белорус договорился с одним гражданином ограбить случайного водителя, который будет проезжать по трассе Санкт-Петербург-Мурманск. Для этого было приготовлено самодельное оружие - два «модифицированных» сигнальных пистолета.

Воры «голосовали» на дороге, остановили «Пежо». Мужчина подошел к двери со стороны водителя и стал угрожать оружием. Требовал, чтобы тот отдал деньги. Силой пытались отобрать и мобильный телефон. Вдруг жертва грабежа распознала вора с пистолетом в руках. Водитель вспомнил, что однажды был в автомастерской, где работал грабитель. Вор побоялся оставлять жизнь водителя и выстрелил ему в голову и сердце. Человек умер. Потом убийца покинул место трагедии на автомобиле своей жертвы, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».

Задержали его в Беларуси. За свои действия он может быть лишен свободы сроком до 25 лет. Не исключена смертная казнь, сообщает газета «Звязда».