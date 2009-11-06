Уроженец Беларуси, капитан захваченного пиратами судна, получил пулевое ранение в руку

Он госпитализирован. Об этом стало известно во время телефонного разговора со старшим помощником капитана корабля.

Сомалийские пираты впервые разрешили экипажу выйти на связь.

Как стало известно, во время нападения на корабль морских разбойников Сергей Харлан – наш соотечественник – пытался оказать им сопротивление. И в него выстрелил один из пиратов. По предварительной информации, жизни капитана ничто не угрожает.

Напомним, судно «Тай Юнион-3» было захвачено в Индийском океане 29 октября. На его борту - 23 российских моряка. Сейчас корабль находится у берегов Сомали.