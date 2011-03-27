Уровень радиоактивного йода в океане около АЭС «Фукусима-1» превышен в 2000 раз

Из помещения второго энергоблока уже эвакуировали персонал.
Специалисты считают, что причиной скачка стала утечка радиоактивной воды из помещений станции. Все работы на энергоблоке временно приостановлены.
Напомним, серия аварий на АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» произошла после мощного цунами, вызванного 11 марта землетрясением магнитудой 9, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
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