Уровень радиации в воде на 2-м реакторе «Фукусимы» в 100 тысяч раз выше нормы

Количество жертв катастрофы в Японии приближается к 30 тысячам человек. В списке пропавших без вести — около 18 тысяч имен.

Между тем, сегодня утром были зафиксированы новые подземные толчки силой в 6,5 по шкале Рихтера. Удар стихии пришелся на префектуру Мияги. Именно этот район больше всего пострадал от разрушительного землетрясения 11 марта. В зоне бедствия ведутся разборы завалов. До сих пор крайне сложная ситуация и на аварийной АЭС «Фукусима-1».

По последним данным, во втором блоке станции частично расплавилось топливо, что вызвало резкое повышение радиации. По словам специалистов, процесс был временным. Сейчас уровень радиации в воде на втором реакторе превышает норму в 100 тысяч раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Японию сотрясло новое землетрясение силой в 6,5 баллов

Уровень радиоактивного йода в океане около АЭС «Фукусима-1» превышен в 2000 раз

Мэр Минска Н. Ладутько: Мы уже передали соответствующие документы мэру Сендая и готовы оказать содействие

Землетрясение и потоп в Японии: количество погибших и пропавших без вести уже почти 12 тысяч

Землетрясение и потоп в Японии: на АЭС «Фукусима-1» возобновились работы по охлаждению реакторов

Землетрясение и потоп в Японии: колебания отмечают уже и в Токио

Землетрясение в Японии: затраты на преодоление последствий стихии могут превысить отметку в $180 млрд

Землетрясение в Японии: на атомной станции «Фукусима-1» прогремели два новых взрыва

Землетрясение в Японии: страна оказалась на грани техногенной катастрофы

Землетрясение в Японии: на АЭС «Фукусима-1» произошел очередной взрыв

Потоп и землетрясение в Японии: от стихии погибли около 10 тысяч человек — предварительные данные

Вячеслав Бескостый: По информации МИД Японии, подтвержденных фактов гибели иностранцев нет

Потоп и землетрясение в Японии: по последним данным в результате стихии более 2 тысяч человек погибли и свыше 10 тысяч пропали без вести

Потоп и землетрясение в Японии: более 30 толчков магнитудой в 5-7 баллов сотрясли сегодня страну

Землетрясение, цунами и потоп в Японии. На АЭС произошел взрыв

Землетрясение в Японии. Минск собирается помочь городу-побратиму Сендаю

Землетрясение в Японии: в сторону главного японского острова Хонсю идет цунами высотой шесть метров

Землетрясение в Японии: сильнейшее за последние 140 лет