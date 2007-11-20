Урок под прицелом

Занятия по белорусскому языку надолго запомнятся ученикам одной из минских школ. К ним в класс ввалились пьяные хулиганы.

Педагог вытолкнула дебоширов в коридор, когда раздались выстрелы. Одна из пуль пневматического пистолета попала учительнице в плечо. К счастью, никто из детей не пострадал. Стрелявших задержал прибывший наряд милиции.

Еще и недели не прошло со штурма школы, а оборона бастиона знаний уже стала легендарной.

Как говорят очевидцы, двое сильно пьяных молодых людей зашли в школу искать некого племянника, получили отпор от вахтера, но вернулись уже с пистолетом. Пока хулиганы ломились во все кабинеты подряд, учителя вызвали милицию. Погоня по школьным коридорам завершилась классическим детективом - попыткой избавиться от улик.

Оружие забрали оперативники, и теперь это важное доказательство в уголовном деле. У его владельца - своя версия произошедшего: "Я им махал, чтобы они держались от меня подальше".

Со стороны школы приняты экстренные меры в виде усиления трудовой дисциплины, в виде проведения экстренных родительских собраний. Идет речь об установке охраны в школе.