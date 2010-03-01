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Ураган во Франции: количество жертв достигло 45 человек

01 марта 2010 09:26
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В прибрежных районах на западе страны затоплены многие населенные пункты. Из-за обрывов линий электропередачи около миллиона семей остались без электричества.

Шторм хозяйничал в Испании и Португалии. Сильный ветер сметал буквально все на своем пути. С корнем вырывал деревья, срывал крыши с домов.

А в Германию стихия принесла транспортный хаос. Несколько часов не работал крупнейший европейский аэропорт во Франкфурте-на-Майне.

В том же районе поезд, в котором ехали 800 пассажиров, врезался в упавшее на полотно дерево. Пострадавших нет – машинист успел вовремя затормозить.

# Природные катаклизмы

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