Ураган в Латвии

Из Беларуси ураган «Николас» направится в Россию, оставив за собой похолодание

Циклон «Николас» пронёсся по Беларуси. Зародившись над Восточной Атлантикой вихрь двигался по европейской территории со скоростью около ста километров в час. Накануне в регионах нашей страны порывы доходили до 25-ти метров в секунду.