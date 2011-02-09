Ураган в Латвии

Стихия также вынудила местные власти приостановить судоходство в Лиепайском порту.
Стихия оставила после себя сломанные деревья, повреждённые крыши.
Беспорядки вспыхнули поздно вечером и продолжались до самого утра.
Циклон «Николас» пронёсся по Беларуси. Зародившись над Восточной Атлантикой вихрь двигался по европейской территории со скоростью около ста километров в час. Накануне в регионах нашей страны порывы доходили до 25-ти метров в секунду.
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