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Ураган в Латвии

09 февраля 2011 10:51
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Из-за урагана без электричества остались несколько тысяч жителей.

Стихия также вынудила местные власти приостановить судоходство в Лиепайском порту.

Ураган в Латвии

Ураган в Латвии

Ураган в Латвии

Ураган в Латвии

Ураган в Латвии

Ураган в Латвии
# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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