Ураган в Будапеште привел к многочисленным жертвам

Сотни тысяч жителей собрались около здания парламента на берегах Дуная, чтобы посмотреть на салют по случаю национального праздника - Дня Венгрии.
Ветер, достигавший ста километров в час, выворачивал с корнем деревья, выбивал стекла и переворачивал машины. На Дунае произошло столкновение кораблей, в результате несколько человек выпали за борт. Четверых удалось вытащить из реки, один пропал без вести.
Несколько человек были ранены при обрушении крыши трибуны для журналистов, в одного зрителя попала молния. В больницы поступили более 200 раненых, многие из них - в тяжелом состоянии.
Метеорологи заявили, что они предупреждали организаторов мероприятия о приближении серьезной грозы, однако отменять шоу никто не стал.