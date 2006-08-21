Ураган в Будапеште привел к многочисленным жертвам

250 человек пострадали и не менее трех погибли в Будапеште в результате сильного ливня, сопровождавшегося ураганным ветром, который обрушился накануне вечером на венгерскую столицу.

Сотни тысяч жителей собрались около здания парламента на берегах Дуная, чтобы посмотреть на салют по случаю национального праздника - Дня Венгрии.

Ветер, достигавший ста километров в час, выворачивал с корнем деревья, выбивал стекла и переворачивал машины. На Дунае произошло столкновение кораблей, в результате несколько человек выпали за борт. Четверых удалось вытащить из реки, один пропал без вести.

Несколько человек были ранены при обрушении крыши трибуны для журналистов, в одного зрителя попала молния. В больницы поступили более 200 раненых, многие из них - в тяжелом состоянии.

Метеорологи заявили, что они предупреждали организаторов мероприятия о приближении серьезной грозы, однако отменять шоу никто не стал.