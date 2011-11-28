Ураган в Брестской области: вырванные с корнями деревья, электропровода и согнутая пополам телефонная антенна

Новости в Беларуси, Брестская область. В Беларуси устраняют последствия ураганного ветра, который прошелся по стране этой ночью. Его порывы достигали 24 м/с, в ряде районов они были настолько сильны, что срывали крыши с домов. Наиболее пострадали Гродненская, Витебская и Брестская области.

Для Раисы Петровны, одинокой пенсионерки, эта ночь в ее большом доме была непростой. Ветер хлопал ставнями. Сначала треснули стекла. Под напором урагана не выдержала и кровля.

Первый дом на въезде в деревню Видомля принял на себя первый удар стихии. Полкрыши попросту сдуло ветром. Доски и стропило валяются по всему участку, несколько листов жести, пролетев порядка 30 метров, приземлились прямо на проезжую часть.

Рвал ветер и деревья с корнями, и электропровода. Даже опытные сотрудники электросетей такого разгула стихии давно уже не видели. Работать пришлось в авральном режиме и без перерывов.

Электрики:

Деревья в основном падают. Вязки обрываются. Провода обычно выдерживают.

Очень много, не сосчитать. Диспетчер дает заявку, а мы приезжаем и устраняем.

Давно не было такого. Года 4-5 уже не было такой бури.

Не обошел стороной ураган и операторов мобильной связи. На одной из промышленных крыш в городе Высокое антенну согнуло, что на называется, в три погибели. Не помогли даже специальные стальные растяжки.

В этой части города проблемы с мобильной связью обещали восстановить уже в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местная жительница:

Проснулась в пять часов утра. Был очень сильный ураган. Я уже видела, что снесло две антенны.

Поработать спасателям пришлось и с деревьями. Пилили и оперативно убирали не только те, что упали на дороги, чтобы предотвратить заторы, но и те, которые называются «опасными». Они могли не устоять под порывами ветра. К счастью, никто не пострадал.

Сергей Машнов, помощник начальника Брестского областного управления МЧС:

По данным на текущий момент, в медучреждения области пострадавшие в результате прохождения фронта сильного ветра не обращались. То есть пострадавших нет.

Так лихо стихия успела обойти семь районов Брестской области. Больше всего пострадал Пружанский, где без света остались 30 населенных пунктов. Здесь порывы ветра достигали до 23 м/с.

Спасатели обещают: восстановительные работы по всей республике будут вестись до конца дня. Главное, чтобы стихия не наломала новых дров.