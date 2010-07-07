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Ураган «Алекс» из Мексики перемещается в Чили

07 июля 2010 07:18
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Число жертв урагана «Алекс», который вызвал сильное наводнение на северо-востоке Мексики, достигло 12 человек.

Ранее сообщалось о 6 погибших. Стихия нарушила водоснабжение, 130 тысяч жителей остались без проточной воды. По предварительным данным, ураган нанес ущерб почти в 800 миллионов долларов.

Сейчас циклон все больше смещается на юг и уже достиг берегов Чили. В основном порту страны и втором по величине и значению городе - Вальпараисо — ураганный ветер и проливной дождь. Сильные волны повредили несколько судов. А некоторых рыбаков непогода застала прямо в море. Спасательным службам пришлось немало потрудиться, чтобы вызволить людей из беды.

Досталось и чилийскому городу Консепсьен. Улицы там затоплены, сильный ветер повалил светофоры.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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