Прямой эфир

Ураган «Айрин» обрушился на прибрежные районы Северной Каролины

27 августа 2011 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На островах и в прибрежных районах начались сильнейшие дожди, сопровождавшиеся порывами ветра до 140 километров в час. Принять мощный удар стихии готовятся еще пять штатов с населением более 50 миллионов человек.

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Власти предпринимают усиленные меры безопасности. Уже сейчас в крупных городах побережья не работает общественный транспорт, закрыто метро, отменены все авиарейсы, прервано железнодорожное сообщение. Приказ о принудительной эвакуации получили свыше двух миллионов человек. Впервые в истории города свои дома покинут более 250 тысяч жителей Нью-Йорка.

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Ураган «Айрин» обрушился на Северную Каролину

Повышены меры безопасности и в Вашингтоне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Между тем, синоптики сообщают, что ураган «Айрин» ослабел до первой категории, скорость ветра снизилась со 160 до 150 километров в час, однако он по-прежнему представляет «чрезвычайную опасность».

Ураган «Айрин» набрал силу и направляется в сторону Доминиканской Республики, Гаити, Кубы и США

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Приморье акула вновь напала на человека
27 августа 2011 15:08

В Приморье акула вновь напала на человека

27 августа 2011 11:23

В Бресте на чердаке одного из кинотеатров обнаружен пулемет 1949 года выпуска в боевом состоянии

27 августа 2011 11:07

В Минске во время тихого часа загорелись ясли-сад, где находились 82 ребенка