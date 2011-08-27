Ураган «Айрин» обрушился на прибрежные районы Северной Каролины

На островах и в прибрежных районах начались сильнейшие дожди, сопровождавшиеся порывами ветра до 140 километров в час. Принять мощный удар стихии готовятся еще пять штатов с населением более 50 миллионов человек.

Власти предпринимают усиленные меры безопасности. Уже сейчас в крупных городах побережья не работает общественный транспорт, закрыто метро, отменены все авиарейсы, прервано железнодорожное сообщение. Приказ о принудительной эвакуации получили свыше двух миллионов человек. Впервые в истории города свои дома покинут более 250 тысяч жителей Нью-Йорка.

Повышены меры безопасности и в Вашингтоне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Между тем, синоптики сообщают, что ураган «Айрин» ослабел до первой категории, скорость ветра снизилась со 160 до 150 километров в час, однако он по-прежнему представляет «чрезвычайную опасность».

Ураган «Айрин» набрал силу и направляется в сторону Доминиканской Республики, Гаити, Кубы и США