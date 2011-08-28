Ураган «Айрин». Нью-Йорк переживает самую массовую эвакуацию в своей истории

Ураган накрыл штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Северную Каролину, Вирджинию, Флориду и Мэриленд. В списках погибших уже 10 человек.

Нью-Йорк переживает самую массовую эвакуацию в своей истории. Мегаполис покинули более 350 тысяч человек. Жизнь в городе парализована: не работает метро, не ходит наземный общественный транспорт, для прибывающих рейсов закрыты все пять аэропортов Нью-Йорка, в целях безопасности отменены все спортивные и развлекательные мероприятия. В бродвейских театрах впервые за много лет не будет спектаклей.

Теперь ураган приближается к столице США — Вашингтону. В городе возможно наводнение. В дополнение Национальная метеорологическая служба объявила предупреждение о торнадо, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».