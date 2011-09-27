Упавший с неба «огненный шар» уничтожил жилой дом и несколько автомобилей. Погиб один человек, 7 пострадали

Аргентинские следователи пытаются установить причину мощного взрыва недалеко от Буэнос-Айреса. В результате инцидента полностью уничтожен жилой дом, повреждения получили еще несколько зданий, а также автомобили. Погиб один человек, еще семеро пострадали.

Очевидцы события утверждают, что незадолго до инцидента они наблюдали, как с неба к земле летит некий «огненный шар». Эксперты не исключают, что это мог быть обломок американского спутника для исследования атмосферы, который в минувшую субботу перешел в неуправляемое состояние и сошел с орбиты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».