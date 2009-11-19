Упавшего в вентиляционный колодец мужчину спас холодильник

Более часа продолжалась операция по спасению 36-летнего мужчины, угодившего в вентиляционный колодец девятиэтажки.

— В десять утра на 101 позвонили жильцы: бомж поднялся на техэтаж, сорвался в вентколодец и застрял на уровне восьмого этажа. На место немедленно выехали специалисты РОСН и 12-й пожарной аварийно-спасательной части столицы, — рассказал газете «Рэспублiка» Александр Лапаник, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС. – Жизнь мужчине спас холодильник: жильцы квартиры вмонтировали его в полость вентшахты, сломав стенку. На нем и застрял несчастный.

С помощью специнструмента спасатели сделали проем и освободили перепуганного до смерти бомжа. Первую помощь оказала медслужба РОСН. По его объяснениям, в колодец упал не сам – в 5 утра его сбросили за долги товарищи. Так это или нет — выяснят следователи Партизанского РУВД Минска. Сам же пострадавший направлен на лечение в 6-ю городскую клинику, пишет «Рэспублiка».