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Упавшая с крыши сосулька сломала 47-летнему минчанину плечо

04 апреля 2013 06:37
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Новости Беларуси. Перелом плеча дворник столичного предприятия получил  на улице Комсомольской: с двухскатной металлической кровли двухэтажного административного здания прямо на мужчину обрушилась наледь. Домой он добрался на такси, но без скорой помощи не обошлось. С открытым переломом левого плеча пострадавший доставлен в больницу.

Напомним, в феврале этого года упавший кусок наледи с крыши 12-этажного дома по улице Герасименко смертельно травмировал работника местного ЖЭСа. Плоские кровли многоэтажки, отсутствие ската. Казалось бы, откуда здесь взяться такому снежному дождю. Мнение жильцов рокового дома и работников ЖЭСа на этот счет разошлись. Кто-то говорит о нерасчищенной крыше, у ЖЭСа свои предположения.

Юрий Гур, заместитель директора по производству УП «ЖРЭО Заводского района г. Минска»:
На данном доме, на 12 этаже, жильцы остекляют свои лоджии, устанавливают рамы. При установке рам, устанавливают и отливы, которые имеют свой уклон.

Похожие зимние трагедии хоть и редкие, но все же в белорусской истории были. 2010 год, улица Долгобродская, глыба льда убила 80-летнюю пенсионерку. Прямо возле собственного подъезда. Правда, тогда крыша была скатная, да и о проблемах с зимней уборкой говорили все жильцы.

# происшествия # Несчастный случай

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