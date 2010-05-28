Упавшая на линию электропередачи береза оставила без света 20 населенных пунктов в Гомельской области

Последствия сильного урагана уже ликвидированы. Он пронесся над регионом накануне вечером и оставил без света 20 населенных пунктов Рогачевского, Кормянского и Жлобинского районов. Помимо жилых домов обесточенными оказались санаторий, дом-интернат и шесть молочно-товарных ферм.

Мощную 35-тикиловольтную линию электропередачи вывела из строя обычная береза. Ураганный порыв ветра обрушил многотонный ствол прямо на провода. По счастливой случайности на четырех фермах, попавших в зону отключения, к этому времени уже закончили вечернюю дойку. По той же счастливой случайности не заметили отсутствия света и в одном из местных санаториев. Время отключения электроэнергии пришлось на период между ужином и дискотекой.

В том, что три с половиной тысячи жителей Рогачевского района практически не ощутили дискомфорта заслуга оперативной работы энергетиков. Отключенные объекты были тут же запитаны по запасной схеме.

Сегодня последствия стихии полностью ликвидированы. Однако, этот ветер лишь первая ласточка погодных капризов. Уже на следующей неделе синоптики не исключают прихода на Гомельщину ураганов и даже смерчей.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.