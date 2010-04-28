Прямой эфир

Уначы гарэлі пяціпавярхоўка ў Барысаве і жылы дом на Лагойшчыне

28 апреля 2010 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Неспакойныя суткі выдаліся ў выратавальнікаў вобласці - адразу некалькі надзвычайных здарэнняў.

Уначы ўспыхнуў падвал пяціпавярхоўкі ў Барысаве. Як аказалася, гарэла смецце. Віноўнік здарэння – мужчына без месца жыхарства. Пажарныя цудам выцягнулі яго з полымя.

Яшчэ аднаму чалавеку жыццё выратаваў пажарны апавяшчальнік. Пасярод ночы загарэўся жылы дом ў вёсцы Ізбішча на Лагойшчыне. Як толькі гаспадар пакінуў хату, абваліўся палаючы дах.

А на чыгуначнай станцыі Маладзечна знайшлі снарад часоў Вялікай Айчыннай. Небяспечная знаходка ляжала за 400 метраў ад чыгуначных шляхоў. Дзякуючы аператыўнасці выратавальнікаў і сапёраў, снарад хутка абясшкодзілі.

# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
28 апреля 2010 13:45

Началось расследование по факту взрыва на нефтяной платформе в Мексиканском заливе

28 апреля 2010 13:38

Фото. Массовые столкновения демонстрантов с полицией в Таиланде

28 апреля 2010 12:36

ЧП на железнодорожном переезде в Брестской области