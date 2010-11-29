Умер президент из «Очень страшного кино»-5

Лесли Нильсен скончался 28 ноября 2010 года в больнице города Форт-Лодердейл (Флорида) от последствий пневмонии.

В начале восьмидесятых Лесли Нильсен стал сниматься в комедиях. Начиная с удачной комедии «Аэроплан!», Нильсен постепенно становился всё известнее и известнее. В 1982 году Лесли Нильсен снялся в нескольких сериях в «Полицейский отдел! В цвете», играя детектива Фрэнка Дребена. Персонаж получил свое развитие в комедии «Голый пистолет» под режиссурой знаменитой троицы Цукер-Абрахамс-Цукер. Фильм стал хитом, а Лесли Нильсен — известным и в СССР. Последовали два удачных продолжения фильма — «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» (1991), «Голый пистолет 33 1/3: Последнее оскорбление» (1994).

В последующее десятилетие карьера Нильсена знала и серьезные провалы, и безусловные удачи («Неистребимый шпион» (1996), «Без вины виноватый» (1998), «Очень страшное кино 3» (2003). Одновременно с этим Лесли Нильсен на телевидении снимался в различных телешоу и сериалах, имеющих большой успех.

Последняя роль Нильсена — это президент Бакстер Харрис в пятой части «Очень страшного кино». Фильм выйдет на экраны в 2011 году, сообщает ctv.by.