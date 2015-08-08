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Уличные музыканты в Бресте торговали спайсами

08 августа 2015 13:27
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Новости Беларуси. В ходе обыска у жителей Бреста 1989 и 1991 годов рождения были изъяты психотропные вещества и электронные весы для дозировки порций перед продажей. 

С февраля текущего года пара музыкантов регулярно выступала на пешеходной улице Советской – излюбленном месте отдыха брестской молодежи. Оперативное наблюдение показало, что скрипач и гитарист не только сами употребляли психотропы, но и сбывали их.

Причем один из музыкантов ранее попадал в лечебное учреждение из-за передозировки наркотиков.

Пресс-служба УВД Брестского облисполкома:
Как оказалось, продажей спайсов молодые люди занимались с февраля. Купля-продажа была налажена простым способом: музыканты обращали внимание на размер купюр, которые им в шляпу клали прохожие. Если она была значительной, тут же на месте происходило взвешивание. В среднем цена за дозу составляла 250 000 тысяч белорусских рублей.

В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

В отношении второго проводится проверка на предмет его причастности к сбыту психотропов.

# происшествия # Наркотики

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