Укусившему милиционера жителю Барановичей грозит до 6 лет лишения свободы

Инцидент произошел в марте. Молодой человек после ссоры пришел заключать перемирие со своей супругой. Вероятно, для храбрости, сделать этот ответственный шаг он решился под воздействием алкоголя.

Супруга в свою очередь такой порыв не оценила и вызвала милицию. Прибывшим по вызову двум милиционерам мирным путем конфликт урегулировать не удалось. Мужчина оказал им активное сопротивление и в тот момент, когда на него пытались надеть наручники, изловчился и укусил одного из инспекторов за ногу.

Прокуратурой Барановичей в отношении 23-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 364 («Насилие в отношении сотрудников ОВД в целях воспрепятствия их законной деятельности») УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает административный арест, ограничение свободы, а также максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Следствие по уголовному делу продолжается, сообщает БЕЛТА.